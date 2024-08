La parità di prezzo tra elettrico e benzina? Eccola. Opel – o meglio, Vauxhall, visto che si parla del mercato britannico – ce l’ha fatta. Il brand inglese ha infatti annunciato che la nuova Frontera a batteria e la sua sorella a combustione interna costeranno uguali.

Almeno, questo è quello che accade in Inghilterra. Entrambe le vetture partiranno da 23.495 sterline, cioè circa 27.875 euro.

Una piattaforma sempre più famosa

Come sottolinea con un certo orgoglio Vauxhall in una comunicazione ufficiale, è la prima volta che accade. La Casa ricorda infatti che di solito le auto elettriche sono in media più costose di quelle ICE di un considerevole 31%. Non la Frontera, che nella sua versione d’attacco ha un listino davvero interessante.

Motor1.com Opel Frontera: il modello rinasce sulla piattaforma Smart Car

L’auto, che ha debuttato a maggio, ha un motore elettrico da 113 CV alimentato da una batteria agli ioni di litio con chimica litio-ferro-fosfato che viene fornita da Svolt e che ha una capacità di 44 kWh.

La Frontera (Vauxhall oppure Opel poco importa), nasce sulla piattaforma Smart Car che Stellantis usa per la Citroen C3 e per la Fiat Grande Panda. Sulla francese non ha portato a una parità di prezzo esatta, ma ha consentito di abbattere notevolmente i costi e di proporre un modello dal prezzo davvero competitivo, tra i più bassi in circolazione. Sulla Grande Panda dovrebbe seguire una logica simile, con la versione termica un po’ meno cara dell’elettrica.

Da noi la Frontera elettrica è più cara

Tornando alla Frontera, in Italia, dove è venduta a marchio Opel, l’auto ha una forbice di prezzo abbastanza elevata tra elettrica e benzina. La prima ha un prezzo di partenza di 29.400 euro, la seconda di 24.000 euro. Lo stesso accade su altri mercati europei.

Motor1.com

L’iniziativa, insomma, per ora è esclusivamente britannica, come ha spiegato James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall: "Vauxhall è leader nella democratizzazione dell'accesso ai veicoli elettrici con la campagna Electric Streets per accelerare la crescita dell'infrastruttura di ricarica su strada, con i nostri finanziamenti dedicati e con le nostre edizioni speciali super-convenienti".