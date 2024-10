Dopo quasi 10 anni di promesse non mantenute sull'arrivo delle auto elettriche a guida autonoma, Tesla è finalmente pronta a rivelare il misterioso Robotaxi, veicolo per il trasporto persone senza conducente, conosciuto finora come Cybercab.

Questo, almeno, è ciò che tutti sperano di vedere durante il We, Robot di giovedì 10 ottobre (venerdì 11 ottobre in Italia). L'evento, in programma alle 4 del mattino italiane (o di notte, che dir si voglia), andrà in scena nello storico studio cinematografico della Warner Bros. Discovery a Burbank, in California, e sarà trasmesso in diretta su X, il social network del ceo Elon Musk. Per vederlo basta cliccare sul video più sotto.

Le anticipazioni

Non sappiamo però se le aspettative saranno disattese anche stavolta. Tesla è infatti famosa per la capacità di mantenere il segreto attorno ai protagonisti di ogni sua presentazione. E questa non fa eccezione.

C'è anche chi ipotizza che Elon Musk non ufficializzerà alcunché, limitandosi a tenere buoni gli investitori in un momento complicato per il settore., ma c'è anche chi prevede lo svelamento di non una, ma ben tre auto: il Robotaxi Cybercab, un furgone a batterie e l'auto elettrica economica da meno 25.000 dollari, l'attesissima Model 2.

È comunque probabile che, se confermati, i veicoli si mostreranno solo sottoforma di prototipi, non ancora pronti a scendere in strada; soprattutto quello a guida autonoma, non autorizzato dalle leggi a muoversi da solo.

A fare la sua comparsa potrebbe essere anche una versione aggiornata del robot Optimus. Nulla di ufficiale è stato però rivelato, quindi ogni speculazione va presa con le pinze.

E voi cosa vi aspettate?