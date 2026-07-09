Auto elettriche, 1.250 nuovi punti ricarica con DKV Mobility

Chi viaggia in Austria con un’auto elettrica avrà a disposizione circa 1.250 nuovi punti di ricarica. È questo il risultato dell’accordo tra DKV Mobility, società tedesca che offre servizi per la mobilità delle aziende e delle flotte, presente anche in Italia con una propria filiale, ed Energie Steiermark, azienda energetica attiva sul territorio austriaco.

Le nuove colonnine entrano nella rete utilizzabile dai clienti DKV Mobility e sono concentrate soprattutto nella regione della Stiria. L’obiettivo è rendere più semplice trovare una stazione di ricarica durante gli spostamenti, soprattutto per chi utilizza veicoli elettrici per lavoro o percorre spesso lunghe distanze tra diversi Paesi europei.

Oltre la metà dei nuovi punti permette la ricarica rapida, con una potenza fino a 150 kW, così da ridurre i tempi di sosta. Per accedere alle colonnine basta utilizzare la carta DKV Card +Charge oppure l’app DKV Mobility.

Nuove colonnine rapide per migliorare gli spostamenti elettrici in Austria

La collaborazione con Energie Steiermark risponde alla crescente richiesta di una rete di ricarica più ampia e affidabile per i veicoli elettrici. L’azienda energetica austriaca mette a disposizione le proprie infrastrutture all’interno del network DKV Mobility, consentendo ai clienti di utilizzare nuovi punti di ricarica senza dover ricorrere a sistemi separati.

Sven Mehringer, Managing Director di DKV Mobility responsabile dei servizi Energy & Vehicle, ha spiegato che l’integrazione della rete di Energie Steiermark rappresenta una risposta alle richieste arrivate dagli utenti, con l’obiettivo di rendere più semplice la gestione quotidiana degli spostamenti elettrici.

Anche DKV Mobility Italia sottolinea l’importanza di una maggiore capillarità delle infrastrutture per accompagnare la diffusione dell’auto elettrica nelle flotte aziendali. Marco Berardelli, Managing Director di DKV Mobility Italia, ha evidenziato come l’ampliamento delle reti disponibili possa facilitare la pianificazione dei viaggi e garantire maggiore continuità operativa alle aziende che scelgono veicoli elettrici.

L’accesso alle stazioni di Energie Steiermark è stato reso possibile grazie a GreenFlux, società controllata da DKV Mobility con sede ad Amsterdam e specializzata nei sistemi di gestione delle infrastrutture di ricarica. La piattaforma, conosciuta anche come Charge Point Management System (CPMS), permette di collegare diversi operatori della ricarica all’interno di un unico ecosistema digitale.

DKV Mobility punta su una rete europea sempre più estesa

Con l’accordo in Austria, DKV Mobility rafforza una rete che conta circa 1,2 milioni di punti di ricarica in Europa, di cui circa 33.000 nel mercato austriaco. La società sta sviluppando il proprio ecosistema dedicato alla mobilità elettrica con l’obiettivo di offrire alle imprese strumenti per gestire più facilmente la transizione dai veicoli con motore tradizionale a quelli alimentati a batteria.

Oltre alla ricarica pubblica, DKV Mobility propone anche soluzioni per la ricarica privata e aziendale. I servizi denominati “@work” permettono alle aziende di installare e gestire infrastrutture nelle proprie sedi, mentre la soluzione “@home” è pensata per i dipendenti che ricaricano il veicolo aziendale presso la propria abitazione. Entrambi i servizi sono disponibili anche in Italia e Svizzera.