La batteria CATL per furgoni elettrici si ricarica in 7 minuti

La maggior parte dei furgoni elettrici offre specifiche meno convincenti rispetto ad altri veicoli commerciali, anche se velocità di ricarica inferiori e autonomia limitata sono più gestibili.

Il colosso cinese delle batterie CATL vuole però migliorare la vita di chi guida furgoni e autocarri leggeri e ha sviluppato un accumulatore ad hoc.

Ricarica 20-80% in 7 minuti (e 20-80% in 9 minuti)

CATL ha dichiarato questa settimana che la sua nuova batteria “Tectrans II” è in grado di passare dal 20% all’80% in meno di 7 minuti e impiega altri 2 minuti per arrivare al 100%, secondo CNEVPost. L’azienda avrebbe inoltre ottenuto diversi progressi in termini di durata, tra cui la riduzione della resistenza interna delle celle a metà rispetto alla media del settore.

Questo consente agli ioni di muoversi più rapidamente durante carica e scarica. È prevista anche una versione a ioni di sodio pensata per le basse temperature, capace di mantenere il 90% della capacità a -40 °F (pari proprio -40 °C).

Garanzia da 1 mln di km (o 10 anni)

CATL accompagna inoltre la batteria con una garanzia di 1 milione di chilometri (oltre 600.000 miglia) oppure 10 anni.

Il produttore di batterie sta vivendo un anno particolarmente intenso. Ha presentato la terza generazione del pacco LFP Shenxing per auto, capace di passare dal 10 all’80% in meno di cinque minuti, ha ampliato in Cina la rete di stazioni per il battery swapping e ha avviato la produzione di massa di batterie agli ioni di sodio. L’ultima batteria per veicoli commerciali suggerisce che l’azienda non abbia alcuna intenzione di rallentare.

Questa batteria per uso professionale si colloca su un piano completamente diverso rispetto ai furgoni elettrici negli Stati Uniti. I van Chevy BrightDrop, ora fuori produzione, impiegano un’ora per aggiungere circa 257 km di autonomia (il costruttore non ha comunicato un tempo ufficiale di ricarica rapida per il pubblico). Rivian dichiara che la batteria da 100 kWh del suo EDV può raggiungere un picco di ricarica di appena 100 kW. Il Ford E-Transit è il più rapido a ricaricare in questo gruppo, con 28 minuti per passare dal 10 all’80%. E persino la Mercedes-AMG GT impiega 11 minuti per un 10-80%: ed è l’EV con la ricarica più veloce tra i costruttori non cinesi.

Si potrebbe sostenere che i furgoni commerciali non abbiano bisogno di velocità di ricarica così estreme. Se operano su turni regolari e percorrenze giornaliere fisse, possono semplicemente ricaricare in AC (tipo “Level 2”) presso un deposito dedicato. Ma questo li rende anche mezzi “monouso”, poco adatti a coprire distanze più lunghe o a fare un rabbocco rapido quando le circostanze lo richiedono. Per questo, avere a disposizione una ricarica ultra-rapida di questo livello non può che aiutare.

CATL sta ora pianificando l’installazione di 4.000 stazioni di battery swapping che saranno compatibili anche con queste batterie per veicoli commerciali. In altre parole, vuole evitare che la tecnologia e l’infrastruttura di ricarica disponibili per le auto restino limitate a quel mondo. Nel mirino ci sono anche i “muli” del lavoro: i mezzi che consegnano pacchi e trasportano merci in tutto il Paese. Purtroppo questa tecnologia è pensata soprattutto per la Cina e non sarà disponibile negli Stati Uniti a breve.