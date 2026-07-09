Pensate che il tosaerba elettrico sia ecologico? VW usa le pecore

Pensavo di fare un favore al pianeta passando qualche anno fa da un tagliaerba a benzina a uno elettrico, ma Volkswagen mi ha appena superato nel modo più tenero possibile. Lo stabilimento produttivo Volkswagen in Polonia utilizza un impianto fotovoltaico (in pratica un parco solare) per coprire una parte significativa del proprio fabbisogno di elettricità.

Quei pannelli sono installati su un grande campo erboso, e i campi erbosi richiedono manutenzione. Invece di usare tagliaerba elettrici e decespugliatori a filo, Volkswagen e il partner del parco solare hanno pensato di spingersi oltre. Ora usano le pecore.

Integrazione fra pannelli solari e natura

La società che ha realizzato e gestisce il parco solare da 18,3 MW di VW è Quanta Energy, ed è quindi l’azienda che sta sostituendo i tagliaerba con un gregge di 100 pecore. Oltre a ridurre l’impronta di carbonio di Volkswagen, questa scelta contribuisce a promuovere la biodiversità e offre ai ricercatori la possibilità di studiare come i parchi fotovoltaici influenzino la fauna selvatica.

Foto di: Quanta Energy

«Oggi, l’impianto fotovoltaico offre molto più che elettricità verde. È diventato anche un luogo in cui sosteniamo biodiversità, agricoltura locale e ricerca scientifica. Il progetto di pascolo con le pecore dimostra che l’industria moderna può lavorare in armonia con la natura», afferma Marzena Pillich-Grońska, direttrice dello stabilimento Volkswagen Poznań.

Contratto a tempo determinato

Le pecore resteranno fino all’autunno, sotto la supervisione di allevatori esperti, e si occuperanno del “taglio” dell’erba per VW. In questo modo si alleggerisce il carico di lavoro, perché la manutenzione del prato può contare su altri 100 aiutanti. Gli animali pascoleranno liberamente, brucando l’erba alta tutt’intorno e anche sotto i pannelli. E a quanto pare sembrano trovarsi bene nel nuovo ambiente.

Foto di: Quanta Energy

«Gli animali si sono adattati molto bene al nuovo ambiente. Vediamo chiaramente che il gregge si sente al sicuro: le pecore si dividono naturalmente in gruppi più piccoli e pascolano con calma in diverse parti del parco fotovoltaico. Questa è la prova migliore del fatto che si sono adattate a queste condizioni, perché un gregge che si sente minacciato resta sempre compatto», ha dichiarato Justyna Nowak-Gajek, proprietaria del gregge.

Qui vincono tutti. Volkswagen riduce la propria impronta di carbonio, Quanta Energy può mantenere il prato con delle simpatiche pecore invece che con tagliaerba che richiedono a loro volta manutenzione, e le pecore si godono un campo con un po’ d’ombra e il pranzo servito.