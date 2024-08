Al di là del ridimensionamento della quota dopo l'impennata di giugno dovuta agli incentivi, c'è un dato interessante nella graduatoria delle auto elettriche più vendute in Italia a luglio: è il successo della Volvo EX30.

La piccola svedese, a tutti gli effetti il primo B-SUV premium (anche se Unrae, nel pubblicare i dati, la classifica nella categoria superiore), a luglio ha conquistato la vetta delle immatricolazioni di BEV (Battery electric vehicles) con 401 unità, superando per la prima volta da mesi la Tesla Model Y e risalendo fino al terzo posto nella classifica generale del 2024. Dall'inizio dell'anno, infatti, ne sono state vendute 1.897 unità, esattamente 50 in più delle Jeep Avenger.

La formula giusta

Non dovrebbe esserci nulla di strano nel fatto che un modello di segmento più popolare venda meglio di uno di fascia superiore (Tesla Model Y è di fatto un SUV medio, del segmento D), ma nel mondo delle elettriche di fatto non è così.

Finora, infatti, i modelli di fascia popolare hanno patito prezzi alti nel confronto con i modelli endotermici e un livello tecnologico spesso non all'avanguardia, mentre nella zona alta del mercato i rapporti sono più equilibrati.

Volvo EX30 (2023)

Il successo della Volvo EX30 si può ricondurre a pochi, ma basilari fattori: una vera piattaforma elettrica "nativa", tecnologicamente avanzata, un corretto posizionamento sul mercato e un prezzo concorrenziale rispetto ai contenuti e alla concorrenza. A ben guardare, esattamente quello che serve per scuotere il mercato delle elettriche.

EX30 nasce infatti su una piattaforma sviluppata interamente attorno all'elettrico e per questo ottimizzata nel peso, nel posizionamento degli organi, nella dinamica, mentre la quasi totalità dei modelli oggi in commercio parte da piattaforme multienergia o direttamente da pianali tradizionali adattati per ospitare la propulsione elettrica.

Lo sforzo maggiore è stato quello di concentrare contenuti e tecnologia, propulsiva e non, di livello superiore in un modello di classe utilitaria, esattamente la fascia di mercato che in questo momento ha più fame di veicoli nuovi e competitivi.

Anche e soprattutto nel prezzo: con un listino che parte da 35.900 euro, Volvo EX30 costa meno di avversari come Jeep Avenger e Fiat 600e, meno sofisticati e comunque non percepiti come premium.

Renault 5 E-Tech elettrica

La rivoluzione è in arrivo?

L'ottima performance del B-SUV svedese è la dimostrazione di come un modello con i requisiti giusti possa cambiare le sorti di un mercato come quello italiano, finora piuttosto tiepido rispetto alle elettriche.

La conferma di ciò ce la daranno, tra la fine di quest'anno e il prossimo, i numerosi lanci di piccoli EV di nuova generazione che annunciano prezzi base al di sotto dei fatidici 25.000 euro, offrendo nel contempo forme e design originali, futuribili oppure retro, e contenuti adeguati alle attese. Dalla Renault 5 (a cui seguiranno le nuove R4 e Twingo) alla Citroen e-C3 alla Fiat Grande Panda, che guideranno una piccola invasione di proposte finalmente adatte alle esigenze dei segmenti popolari.