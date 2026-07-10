Così l'auto elettrica aiuta le persone alluvionate

Le auto elettriche possono rivelarsi preziose anche lontano dalla strada. Lo dimostrano le immagini che arrivano dalla regione cinese del Guangxi, colpita da violente alluvioni dopo il passaggio del tifone Mesaak.

A causa dei blackout che interessano vaste aree del territorio, molti proprietari di veicoli elettrici trasformano le proprie auto in piccoli generatori di emergenza grazie alla funzione Vehicle-to-Load (V2L).

Secondo i media locali, decine di residenti si radunano attorno alle vetture per ricaricare gli smartphone e altri dispositivi indispensabili per comunicare durante l'emergenza. In alcuni casi vengono utilizzate prolunghe per alimentare contemporaneamente i telefoni di decine di persone, mentre alcuni proprietari di BYD organizzano anche convogli di volontari per trasportare beni di prima necessità nelle zone più colpite.

Così l'energia arriva dalla batteria

La tecnologia Vehicle-to-Load permette all'auto di utilizzare l'energia immagazzinata nella batteria per alimentare apparecchi elettrici esterni. Il sistema sfrutta il caricatore di bordo bidirezionale, che oltre a trasformare la corrente alternata in continua durante la ricarica è in grado di effettuare il processo inverso, fornendo corrente alternata attraverso la presa del veicolo.

Auto elettriche con funzione Vehicle-to-Load (V2L)

La maggior parte delle auto elettriche, ibride plug-in e range extender vendute in Cina offre una potenza V2L di circa 3,3 o 6,6 kW, sufficiente per alimentare piccoli elettrodomestici o ricaricare numerosi dispositivi elettronici. Esistono però modelli più evoluti, come il pick-up Geely Riddara RD6, capace di erogare fino a 36 kW in corrente alternata trifase.

L'utilizzo delle auto come fonte di energia d'emergenza non è una novità: scene simili si erano verificate già durante le alluvioni che avevano colpito la provincia dell'Henan nel 2021. Oggi, però, con le auto a nuova energia che rappresentano quasi due/terzi delle nuove immatricolazioni nel Paese, questa funzione può offrire un aiuto concreto a un numero sempre maggiore di persone durante eventi climatici estremi.